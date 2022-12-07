Самые популярные запросы украинцев в Google в 2022 году

08:02 07 декабря Киев, Украина

Компания Google представила список самых популярных запросов от украинских пользователей в 2022 году, среди которых «карта воздушных тревог», «новости Украины» и «еПомощь».

В первую десятку также вошли запросы, например «карта Украины», «байрактар» и новый сезон ТВ-шоу « Холостяк».

Поисковые запросы, как и в предыдущем году, разделили на 8 категорий.

Самые популярные запросы:
  • «Карта воздушных тревог»;
  • «Новости Украины» ;
  • «еПомощь» ;
  • «Карта Украины»;
  • «Жириновский»;
  • «Арестович»;
  • «Путин»;
  • «Холостяк 2022»;
  • «Байрактар»;
  • «Гостомель».
В категории «покупка» украинцев больше всего интересовали такие вещи: генератор, соль, бронежилет, марка «русский корабль», свечи, павербенк, инвертор, книги по программе «Помощь», калий йодид и Starlink.

Вопрос «что такое?»:
  • «Стриж»;
  • «Ленд лиз»;
  • «Чрезвычайное состояние»;
  • «НАТО»;
  • «Военное состояние»;
  • «Паляница»;
  • «Байрактар»;
  • «Дефолт»;
  • «Общая мобилизация »;
  • «Затмение».
Среди фильмов чаще всего искали «Человек-паук: Домой пути нет», «Не смотрите вверх», «Смерть на Ниле», «Пурпурные сердца», «Тор: Любовь и гром», «Пой 2», «Бешеная свадьба 3», «Три богатыря и конь на троне», «Дом Гуччи» и «Скоростной поезд».

Среди сериалов больше всего запросов получили «Дом Дракона», «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор 4 сезон», «Острые картузы 6 сезон», «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек» и «Странные чудеса 4 сезон».

В списке самых популярных персон, которых искали в Google, оказались Алексей Арестович, владимир путин, виктор медведчук, «Призрак Киева», Валерий Залужный, оксана марченко, Юрий Подоляка, Борис Джонсон, Виталий Ким и Нэнси Пелоси. Наибольший прирост интереса за год получил Алексей Арестович.

Украинская география в поиске:
  • Гостомель;
  • Буча;
  • Мариуполь;
  • Чернобаевка;
  • Кременчуг;
  • Балаклея;
  • Херсон;
  • Остров Змеиный;
  • Николаев;
  • Славутич.
Google также представила категорию «ушли навсегда», посвященную людям, умершим в 2022 году. В него вошли Владимир Жириновский, Руслана Пысанка, Юрий Шатунов, Королева Елизавета II, Леонид Кравчук, Михаил Горбачев, Борис Моисеев, Кирилл Стремоусов, Леонид Куравлев и Денис Киреев.