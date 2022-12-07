Самые популярные запросы украинцев в Google в 2022 году

08:02 07 декабря Киев, Украина





В первую десятку также вошли запросы, например «карта Украины», «байрактар» и новый сезон ТВ-шоу « Холостяк».



Поисковые запросы, как и в предыдущем году, разделили на 8 категорий.



Самые популярные запросы: Компания Google представила список самых популярных запросов от украинских пользователей в 2022 году, среди которых «карта воздушных тревог», «новости Украины» и «еПомощь».В первую десятку также вошли запросы, например «карта Украины», «байрактар» и новый сезон ТВ-шоу « Холостяк».Поисковые запросы, как и в предыдущем году, разделили на 8 категорий.

«Карта воздушных тревог»;

«Новости Украины» ;

«еПомощь» ;

«Карта Украины»;

«Жириновский»;

«Арестович»;

«Путин»;

«Холостяк 2022»;

«Байрактар»;

«Гостомель».

В категории «покупка» украинцев больше всего интересовали такие вещи: генератор, соль, бронежилет, марка «русский корабль», свечи, павербенк, инвертор, книги по программе «Помощь», калий йодид и Starlink.



Вопрос «что такое?»:

«Стриж»;

«Ленд лиз»;

«Чрезвычайное состояние»;

«НАТО»;

«Военное состояние»;

«Паляница»;

«Байрактар»;

«Дефолт»;

«Общая мобилизация »;

«Затмение».

Среди фильмов чаще всего искали «Человек-паук: Домой пути нет», «Не смотрите вверх», «Смерть на Ниле», «Пурпурные сердца», «Тор: Любовь и гром», «Пой 2», «Бешеная свадьба 3», «Три богатыря и конь на троне», «Дом Гуччи» и «Скоростной поезд».



Среди сериалов больше всего запросов получили «Дом Дракона», «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор 4 сезон», «Острые картузы 6 сезон», «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек» и «Странные чудеса 4 сезон».



В списке самых популярных персон, которых искали в Google, оказались Алексей Арестович, владимир путин, виктор медведчук, «Призрак Киева», Валерий Залужный, оксана марченко, Юрий Подоляка, Борис Джонсон, Виталий Ким и Нэнси Пелоси. Наибольший прирост интереса за год получил Алексей Арестович.



Украинская география в поиске:

Гостомель;

Буча;

Мариуполь;

Чернобаевка;

Кременчуг;

Балаклея;

Херсон;

Остров Змеиный;

Николаев;

Славутич.

Google также представила категорию «ушли навсегда», посвященную людям, умершим в 2022 году. В него вошли Владимир Жириновский, Руслана Пысанка, Юрий Шатунов, Королева Елизавета II, Леонид Кравчук, Михаил Горбачев, Борис Моисеев, Кирилл Стремоусов, Леонид Куравлев и Денис Киреев.