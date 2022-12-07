Самые популярные запросы украинцев в Google в 2022 году

Компания Google представила список самых популярных запросов от украинских пользователей в 2022 году, среди которых «карта воздушных тревог», «новости Украины» и «еПомощь».
В первую десятку также вошли запросы, например «карта Украины», «байрактар» и новый сезон ТВ-шоу « Холостяк».
Поисковые запросы, как и в предыдущем году, разделили на 8 категорий.
Самые популярные запросы:
В первую десятку также вошли запросы, например «карта Украины», «байрактар» и новый сезон ТВ-шоу « Холостяк».
Поисковые запросы, как и в предыдущем году, разделили на 8 категорий.
Самые популярные запросы:
- «Карта воздушных тревог»;
- «Новости Украины» ;
- «еПомощь» ;
- «Карта Украины»;
- «Жириновский»;
- «Арестович»;
- «Путин»;
- «Холостяк 2022»;
- «Байрактар»;
- «Гостомель».
В категории «покупка» украинцев больше всего интересовали такие вещи: генератор, соль, бронежилет, марка «русский корабль», свечи, павербенк, инвертор, книги по программе «Помощь», калий йодид и Starlink.
Вопрос «что такое?»:
Вопрос «что такое?»:
- «Стриж»;
- «Ленд лиз»;
- «Чрезвычайное состояние»;
- «НАТО»;
- «Военное состояние»;
- «Паляница»;
- «Байрактар»;
- «Дефолт»;
- «Общая мобилизация »;
- «Затмение».
Среди фильмов чаще всего искали «Человек-паук: Домой пути нет», «Не смотрите вверх», «Смерть на Ниле», «Пурпурные сердца», «Тор: Любовь и гром», «Пой 2», «Бешеная свадьба 3», «Три богатыря и конь на троне», «Дом Гуччи» и «Скоростной поезд».
Среди сериалов больше всего запросов получили «Дом Дракона», «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор 4 сезон», «Острые картузы 6 сезон», «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек» и «Странные чудеса 4 сезон».
В списке самых популярных персон, которых искали в Google, оказались Алексей Арестович, владимир путин, виктор медведчук, «Призрак Киева», Валерий Залужный, оксана марченко, Юрий Подоляка, Борис Джонсон, Виталий Ким и Нэнси Пелоси. Наибольший прирост интереса за год получил Алексей Арестович.
Украинская география в поиске:
Среди сериалов больше всего запросов получили «Дом Дракона», «Эйфория», «Услышь меня», «Мажор 4 сезон», «Острые картузы 6 сезон», «Выдуманная Анна», «И просто так…», «Игра в кальмара», «Песочный человек» и «Странные чудеса 4 сезон».
В списке самых популярных персон, которых искали в Google, оказались Алексей Арестович, владимир путин, виктор медведчук, «Призрак Киева», Валерий Залужный, оксана марченко, Юрий Подоляка, Борис Джонсон, Виталий Ким и Нэнси Пелоси. Наибольший прирост интереса за год получил Алексей Арестович.
Украинская география в поиске:
- Гостомель;
- Буча;
- Мариуполь;
- Чернобаевка;
- Кременчуг;
- Балаклея;
- Херсон;
- Остров Змеиный;
- Николаев;
- Славутич.
Google также представила категорию «ушли навсегда», посвященную людям, умершим в 2022 году. В него вошли Владимир Жириновский, Руслана Пысанка, Юрий Шатунов, Королева Елизавета II, Леонид Кравчук, Михаил Горбачев, Борис Моисеев, Кирилл Стремоусов, Леонид Куравлев и Денис Киреев.
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