Самые популярные статьи украинской Википедии за 2022 год

За год украинскую Википедию просмотрели более миллиарда раз, это рекорд за все время существования украинского раздела энциклопедии, сообщает Общественная организация «Викимедиа Украина».
Кроме того, впервые пять статей имеют более миллиона просмотров в год (до этого это была максимум одна статья).
Возглавила рейтинг статья о российском вторжении в Украину. Второе место занимает статья о советнике Офиса президента Алексее Арестовиче, а на третьем месте – статья под названием «Украина».
Это 30 самых популярных статей на украинской Википедии:
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