Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" готовят референдум о присоединении к россии

19:30 27 апреля Киев, Украина

В середине мая в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" могут пройти референдумы о вхождении в состав россии. Предполагаемые даты референдумов — 14 и 15 мая. Однако не исключено, что их могут перенести, как это уже происходило ранее — из-за неудач российской армии на фронте.



Об этом сообщили изданию Медуза источники, близкие к администрации президента россии.



По информации издания, самопровозглашенные республики могут официально присоединить в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины.



К слову, перед началом "специальной операции" в Украине Владимир Путин заявлял, что Москва признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей.



Источники издания также сообщают, что референдум может пройти и в Херсонской области. Там на голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики". Она в дальнейшем также может быть присоединена к россии, считают собеседники издания.



В конце марта о возможности проведения референдума о присоединении к россии, напомним, заговорили террористы Пушилин и Пасечник. Правда глава самопровозглашенной "ЛНР" заявил, что это его частное мнение, «каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется».



Пушилин отметил, что "желания и стремления" войти в состав России отчетливо прослеживаются с 2014 года, «но сейчас основная задача — выход на конституционные границы республики».