Самолеты Turkish Airlines вновь летают на Харьков

К радости украинских туристов, с началом ослабления карантина появилась возможность лететь к теплым берегам Турции и из аэропорта города Харькова. С августа восстановлены регулярные пассажирские авиаперевозки самолетами Turkish Airlines по маршруту Стамбул – Харьков и обратно.

Первый самолет компании прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно c загрузкой 100%. Turkish Airlines намерена делать четыре рейса в Харьков за неделю по смешанному расписанию.

По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять полеты вечером, по средам и воскресеньям - утром.

Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Как сообщалось, авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля.