Самолет с украинскими беженцами успешно приземлился в Канаде

09:19 08 июня Киев, Украина

Чартерный рейс с беженцами из Украины приземлился в канадском городе Монктон провинции Нью-Брансвик.

Об этом сообщает CBC.



Всего на борту самолета находились 170 беженцев из Украины.



Украинцев в международном аэропорту встретили представители правительства Нью-Брансвика, в том числе премьер-министр провинции Брайан Хиггс.



Все взрослые пассажиры после посадки самолета получили информационные материалы о провинции, а дети – пакетики с раскрасками, карандашами и вкусностями.