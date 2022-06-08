Самолет с украинскими беженцами успешно приземлился в Канаде

Чартерный рейс с беженцами из Украины приземлился в канадском городе Монктон провинции Нью-Брансвик.
Об этом сообщает CBC.
Всего на борту самолета находились 170 беженцев из Украины.
Украинцев в международном аэропорту встретили представители правительства Нью-Брансвика, в том числе премьер-министр провинции Брайан Хиггс.
Все взрослые пассажиры после посадки самолета получили информационные материалы о провинции, а дети – пакетики с раскрасками, карандашами и вкусностями.
Всего на борту самолета находились 170 беженцев из Украины.
Украинцев в международном аэропорту встретили представители правительства Нью-Брансвика, в том числе премьер-министр провинции Брайан Хиггс.
Все взрослые пассажиры после посадки самолета получили информационные материалы о провинции, а дети – пакетики с раскрасками, карандашами и вкусностями.
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