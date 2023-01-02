Самой опасной страной Европы для журналистов остается рф - "Репортеры без границ"

09:59 02 января Киев, Украина

Наиболее опасной страной в Европе для медийщиков по-прежнему остается российская федерация. Здесь за последние 20 лет погибло больше всего журналистов – 25 человек.



Об этом говорится в ежегодном отчете организации "Репортеры без границ" (RSF).





Украина на втором месте в этом рейтинге: с 24 февраля по данным отчета здесь погибли 8 журналистов. За последние 19 лет – 12.

На третьем месте – Турция. Франция заняла четвертое место с наибольшим количеством жертв из-за теракта в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 году.

“За этими цифрами стоят лицо, личность, талант и преданность тех, кто заплатил жизнью за сбор информации, поиск правды и страсть к журналистике. В каждом из своих ежегодных обзоров RSF продолжала документировать неоправданное насилие, направленное непосредственно против сотрудников СМИ. Конец этого года – подходящее время, чтобы отдать им должное и призвать к полному уважению безопасности журналистов, где бы они ни работали…” – отметил Кристоф Делуар, Генеральный секретарь организации.

Также в отчете говорится, что за последние 20 лет была убита 81 женщина-журналистка - 4,86% от общего числа погибших в СМИ.



С 2012 года убили 52 журналистки, во многих случаях из-за расследования прав женщин. За несколько последних лет количество убитых журналисток резко возросло, так, в 2017 году убили десять журналисток (против 64 журналистов-мужчин) – это рекордные 13,5% от общего числа погибших в СМИ того года.



В этом году по всему миру погибли 57 журналистов, 533 задержали, 65 взяли в заложники, а 49 числятся пропавшими без вести.



С 2003 года, когда "Репортеры без границ" начали свою деятельность, в мире погибли 1668 журналистов.