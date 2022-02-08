Самоизоляцию можно будет прервать на 8-й день

13:18 19 Сентябрь Киев, Украина

В министерстве здравоохранения Украины приняли решение об изменении стандартов оказания медицинской помощи людям, которые пребывают на лечении от коронавируса. Теперь самоизоляцию можно прервать досрочно на 8-й день болезни, однако для этого нужно сделать ПЦР-тест за собственные деньги.