Самая мощная машина для разминирования Armtrac уже работает в Харьковской области

09:24 28 октября Киев, Украина

Британская машина-сапер Armtrac 400, которую приобрели на пожертвования фандрейзинговой платформе United24, уже работает в Харьковской области.



Стоимость одной машины – более 18 миллионов гривен.

Armtrac 400 можно дистанционно управлять с расстояния до 800 метров, что гарантирует оператору полную безопасность. Управлять средством можно и вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины.



Машина может в час зачищать почти 2,5 тысячи квадратных метров территории от взрывоопасных предметов на глубине до 55 сантиметров. Кроме того, конструкция Armtrac позволяет оградить машину от противотанковых мин весом до 10 килограммов.

«Armtrac 400 – крупнейшее и самое эффективное в своем классе транспортное средство для разминирования [...] Сейчас мы продолжаем сбор на второй Armtrac 400», – отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что ГСЧС ежедневно обезвреживают от 1000 до 1500 боеприпасов. А новая техника поможет делать это еще быстрее и безопаснее.