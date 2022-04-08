Сайт минобороны рф пропал из выдачи Google

21:33 05 апреля Киев, Украина

В настоящий момент, если ввести запрос «Минобороны», «Минобороны России» или «Минобороны РФ» в поиске Google , выдаётся множество информации — от новостей до ссылки на Википедию и официальных учётных записей в социальных сетях, включая канал YouTube Минобороны. Но не официальный сайт Минобороны России, даже если ввести запрос «Минобороны РФ официальный сайт».

По запросу "минобороны" в топе Google идет сайт украинского ведомства:

Также из выдачи Google исчез сайт госзакупок. Вместо главных страниц сайтов других российских госведомств, например, Министерства юстиции РФ, МВД и российского правительства, поисковик показывает их внутренние страницы.