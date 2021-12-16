Садовый вводит усиленный карантин

Львовская мэрия приняла решение о введении на территории Львова и Львовской области условий усиленного карантина, которые будут действовать с 19 - 28 марта.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта", - отметил Садовый.
Карантин предполагает следующие ограничения:
🔹 младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
🔹 прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
🔹заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;
🔹в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
🔹хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
🔹все массовые мероприятия переносятся;
🔹салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.
"Сложное, но крайне необходимо решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта", - отметил Садовый.
Карантин предполагает следующие ограничения:
🔹 младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
🔹 прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
🔹заведения общественного питания работают "на вынос" и доставку;
🔹в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
🔹хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;
🔹все массовые мероприятия переносятся;
🔹салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.
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