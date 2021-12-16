Садовый вводит усиленный карантин

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас?Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Нужно сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски и соблюдать дистанцию. Давайте вместе поможем нашим медикам и спасем жизнь свою и своих близких. Извините за неудобства. Берегите себя!", - резюмировал Садовый.