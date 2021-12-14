Садовый вводит новые карантинные ограничения

Для скорейшего выхода Львова из "красной зоны", городские власти приняли решение об усилении карантинных ограничений в городе и области.
Об этом в среду, 24 марта, сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Запрещена работа: непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов и все массовые мероприятия".
В то же время в городе продолжат работать аптеки, зоомагазины, цветочные и семенные магазины, магазины по продаже средств связи, мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов. А салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы, и бассейны работают только по предварительной индивидуальной записи.
Школы остаются на дистанционном обучении. А транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.
По словам Садового, такие ограничения будут действовать до выхода Львова из красной зоны. Мэр Львова призвал львовские предприятия и бизнес по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.
"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Запрещена работа: непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов и все массовые мероприятия".
В то же время в городе продолжат работать аптеки, зоомагазины, цветочные и семенные магазины, магазины по продаже средств связи, мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов. А салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы, и бассейны работают только по предварительной индивидуальной записи.
Школы остаются на дистанционном обучении. А транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.
По словам Садового, такие ограничения будут действовать до выхода Львова из красной зоны. Мэр Львова призвал львовские предприятия и бизнес по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.
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