Садовой зовет на помощь медиков

12:17 22 Март Киев, Украина

Высокий уровень госпитализации во Львове привел к нехватке медперсонала , из-за этого мэр города Андрей Садовой обратился за помощью ко всем медикам Украины, которые могут оказать поддержку львовским врачам.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

"Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников", - написал Садовой.

По его данным, во Львовской области госпитализируют до 300 COVID-пациентов. За минувшие сутки в больницы поступило рекордное количество пациентов - 338.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь… Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", - подчеркнул городской голова.

Он попросил всех медицинских работников, готовых приехать во Львов для лечения пациентов с коронавирусом, позвонить на Горячую линию города - 1580 или заполнить онлайн-форму.