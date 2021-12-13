Садовой зовет на помощь медиков

Высокий уровень госпитализации во Львове привел к нехватке медперсонала, из-за этого мэр города Андрей Садовой обратился за помощью ко всем медикам Украины, которые могут оказать поддержку львовским врачам.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
По его данным, во Львовской области госпитализируют до 300 COVID-пациентов. За минувшие сутки в больницы поступило рекордное количество пациентов - 338.
Он попросил всех медицинских работников, готовых приехать во Львов для лечения пациентов с коронавирусом, позвонить на Горячую линию города - 1580 или заполнить онлайн-форму.
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