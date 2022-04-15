С завтрашнего дня в Полтаве повышают стоимость проезда в общественном транспорте

15:21 16 июля Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета в пятницу, 16 июля. Полтавский городской совет установил новые тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте города.Об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета в пятницу, 16 июля.

"Было принято решение об установлении тарифов на перевозку пассажиров в пассажирском транспорте г. Полтава. Согласно решению, тариф на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте - автобусе, который работает в обычном режиме движения, который осуществляется в г. Полтава субъектами хозяйствования независимо от формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, составляет 8,00 грн (стоимость разового проезда одного пассажира). Тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом - троллейбусом, осуществляемой КП Полтаваэлектроавто-транс Полтавского горсовета, устанавливается на уровне 6,00 грн (стоимость одной пассажироперевозки) ", - сказано в сообщении.

Тарифы вступают в действие уже в субботу, 17 июля.



Кроме того, месячные проездные на троллейбус теперь будут стоить: для учеников школ - 90 грн; для студентов дневной формы обучения - 120 грн; для граждан - 240 грн; для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций - 360 грн.