С сегодняшнего дня в Украине действует запрет на фейерверки и петарды

В Украине с 6 ноября запрещено использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. Закон № 7438 вступил в силу.
Об этом идет речь на сайте Верховной рады.
По закону запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.
В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Что запрещает закон
Об этом идет речь на сайте Верховной рады.
По закону запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.
В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Что запрещает закон
- использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
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