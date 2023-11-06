С сегодняшнего дня в Украине действует запрет на фейерверки и петарды

15:25 06 ноября Киев, Украина

В Украине с 6 ноября запрещено использование и распространение большинства салютов, фейерверков и петард. Закон № 7438 вступил в силу.

Об этом идет речь на сайте Верховной рады.

По закону запрещается использование, продажа и передача фейерверков, салютов и петард.

В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Что запрещает закон
  • использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
  • продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
  • продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.