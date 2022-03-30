С сегодняшнего дня в Киеве открыт Южный мост для общественного транспорта

В Киеве 30 марта будет открыт Южный мост для общественного транспорта. Для движения на своих автомобилях открыты Северный и Дарницкие мосты. Об этом сообщает пресс- служба КГГА.
Так, через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
Водителям напоминают, что они должны пропускать кареты скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.
Так, через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.
Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
Водителям напоминают, что они должны пропускать кареты скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.
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