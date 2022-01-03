С сегодняшнего дня Укрзализныця возобновила движение поездов в Черновицкую область

В связи с выходом Черновицкой области из "красной" карантинной зоны, в ее направлении будет возобновлено движение поездов "Укрзализныци".
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.
В частности, восстанавливается курсирование по маршруту №7/8 Киев-Черновцы-Киев, №117/118 Киев-Черновцы-Киев, №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса, №357/358 Киев-Рахов-Киев.
Министр отметил, что продажа билетов на эти направления уже открыта.
Министр отметил, что продажа билетов на эти направления уже открыта.
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