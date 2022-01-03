С сегодняшнего дня Укрзализныця возобновила движение поездов в Черновицкую область

08:32 22 Апрель Киев, Украина

В связи с выходом Черновицкой области из "красной" карантинной зоны, в ее направлении будет возобновлено движение поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

Укрзализныця восстанавливает курсирование поездов дальнего следования из/в Черновицкой области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 22 апреля. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе", - написал Криклий в телеграм-канале.

В частности, восстанавливается курсирование по маршруту №7/8 Киев-Черновцы-Киев, №117/118 Киев-Черновцы-Киев, №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса, №357/358 Киев-Рахов-Киев.



Министр отметил, что продажа билетов на эти направления уже открыта.