С сегодняшнего дня украинцы имеют право требовать от продавца электронные гарантийные талоны на технику

11:25 25 июля Киев, Украина

С сегодняшнего дня приобрел юридическую силу закон, в соответствии с которым продавцы бытовой техники обязаны предоставлять покупателю  гарантийные документы на приобретенный товар в электронном виде.

Об этом сообщает "Голос Украины".

В частности, продавец может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта или любые другие документы, которые прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.

В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.

Также по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже таких товаров.

По требованию потребителя продавец также должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.