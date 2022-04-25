С сегодняшнего дня украинцы имеют право требовать от продавца электронные гарантийные талоны на технику

11:25 25 июля Киев, Украина

С сегодняшнего дня приобрел юридическую силу закон, в соответствии с которым продавцы бытовой техники обязаны предоставлять покупателю гарантийные документы на приобретенный товар в электронном виде.



Об этом сообщает "Голос Украины".



В частности, продавец может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорта или любые другие документы, которые прилагается к товару) в электронном виде на официальном веб-сайте производителя.



В случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном веб-сайте производителя в установленном им порядке.



Также по просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном веб-сайте производителя и оформления гарантийных обязательств в электронном виде осуществляются продавцом при продаже таких товаров.



По требованию потребителя продавец также должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.