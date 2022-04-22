С подконтрольной украинским властям территории Донбасса выехало три четверти населения

С территории Донецкой области, подконтрольной Украине, с начала полномасштабного российского вторжения смогли эвакуироваться три четверти населения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Данные о количестве эвакуированных не содержат информации о количестве людей, которые смогли выехать из Мариуполя, потому что, как говорит Кириленко, ситуация там трагическая, и ею занимаются отдельно.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Данные о количестве эвакуированных не содержат информации о количестве людей, которые смогли выехать из Мариуполя, потому что, как говорит Кириленко, ситуация там трагическая, и ею занимаются отдельно.
За прошедшие сутки, к примеру, из региона удалось вывезти около сотни человек. Также в Запорожье 21 апреля автобусами из Мариуполя смогли приехать 79 человек – это женщины, дети и пожилые люди. Полномасштабную эвакуацию провести не удалось, потому что российские военные ее сорвали.
До сих пор не удается вывезти мужчин из Мариуполя, потому что оккупанты держат большое их количество в фильтрационных лагерях и запрещают покидать территорию города. Всего с конца февраля в Запорожье выехали около 100 тысяч мариупольцев.
В крупнейшем после Мариуполя городе Краматорске области из 200 тысяч жителей осталось чуть более 40 тысяч.
Кириленко отмечает, что ситуация на Донбассе очень острая.
До сих пор не удается вывезти мужчин из Мариуполя, потому что оккупанты держат большое их количество в фильтрационных лагерях и запрещают покидать территорию города. Всего с конца февраля в Запорожье выехали около 100 тысяч мариупольцев.
В крупнейшем после Мариуполя городе Краматорске области из 200 тысяч жителей осталось чуть более 40 тысяч.
Кириленко отмечает, что ситуация на Донбассе очень острая.
Эвакуацию из населенных пунктов Донбасса, несмотря на обстрелы, проводят ежедневно.
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