С подконтрольной украинским властям территории Донбасса выехало три четверти населения

14:19 22 апреля Киев, Украина

С территории Донецкой области, подконтрольной Украине, с начала полномасштабного российского вторжения смогли эвакуироваться три четверти населения.



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .



Данные о количестве эвакуированных не содержат информации о количестве людей, которые смогли выехать из Мариуполя, потому что, как говорит Кириленко, ситуация там трагическая, и ею занимаются отдельно.

"По всей остальной территории я приведу цифры: к 24 февраля 2022 года постоянное население было 1 миллион 670 тысяч. Сейчас были разные подсчеты, но то, что я видел, это 430 тысяч населения остались на всей территории”, – отметил чиновник.

За прошедшие сутки, к примеру, из региона удалось вывезти около сотни человек. Также в Запорожье 21 апреля автобусами из Мариуполя смогли приехать 79 человек – это женщины, дети и пожилые люди. Полномасштабную эвакуацию провести не удалось, потому что российские военные ее сорвали.



До сих пор не удается вывезти мужчин из Мариуполя, потому что оккупанты держат большое их количество в фильтрационных лагерях и запрещают покидать территорию города. Всего с конца февраля в Запорожье выехали около 100 тысяч мариупольцев.



В крупнейшем после Мариуполя городе Краматорске области из 200 тысяч жителей осталось чуть более 40 тысяч.



Кириленко отмечает, что ситуация на Донбассе очень острая.

“Кроме того, что бои идут по линии наступления противника, они (русские военные.) также постоянно обстреливают города, относительно отдаленные от линии фронта. Относительно – это 30–40 километров. Ракетные и авиаудары они наносят по Краматорску и другим крупным городам. Мы постоянно призываем людей эвакуироваться. Для тех, у кого нет автомобилей, есть автобусное сообщение. Руководители городов доказывают населению информацию о пунктах сбора и маршрутах", - сказал Кириленко.

Эвакуацию из населенных пунктов Донбасса, несмотря на обстрелы, проводят ежедневно.