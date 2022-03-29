С началом войны в Украину вернулось более 510 тысяч граждан

07:36 29 марта Киев, Украина

С начала российского вторжения 24 февраля в Украину вернулось более 510 тысяч граждан. Более трех четвертей из них – мужчины.



Вместо этого выехало из Украины 3,2 миллиона граждан. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.



"В целом с 24 февраля на въезд проследовали более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75 - 80 процентов, составляют мужчины," - сказал Демченко.