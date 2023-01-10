С начала вторжения рф погибли более 16 тысяч человек, эксгумировано более тысячи тел из мест массовых захоронений

18:10 10 января Киев, Украина

В 2022 году в результате полномасштабного вторжения рф в Украину погибли 16502 человека. Национальная полиция обнаружила 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых было эксгумировано 1033 тела гражданских и военных.



Об этом сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.



Так, по данным ГСУ Нацполиции, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на территориях Украины выявлено 16502 погибших, а именно:

в Донецкой – 4746,

в Харьковской – 3784,

в Николаевской – 2207,

в Киевской – 2072,

в Черниговской – 899,

в Луганской – 815,

в Херсонской – 686,

в Сумской – 341,

в Житомирской – 283,

в Запорожской – 66.

На деоккупированных территориях выявлено 21 массовое захоронение, из которых в Донецкой области - 3 (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), Киевской - 14 (эксгумировано 177 человек), Харьковской - 2 (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44 военнослужащих).

"Из указанного количества большинство тел имеют огнестрельные ранения и минно-взрывные травмы (указать точное количество таких лиц невозможно в связи с не завершением экспертных исследований, предназначенных с целью установления причин гибели)", - отмечается в сообщении.

В ГСУ отмечают, что не ведут учет количества найденных погибших в результате вторжения в зданиях и на улицах деоккупированных территорий.