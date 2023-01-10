С начала вторжения рф погибли более 16 тысяч человек, эксгумировано более тысячи тел из мест массовых захоронений

В 2022 году в результате полномасштабного вторжения рф в Украину погибли 16502 человека. Национальная полиция обнаружила 21 массовое захоронение на деоккупированных территориях, из которых было эксгумировано 1033 тела гражданских и военных.
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.
Так, по данным ГСУ Нацполиции, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на территориях Украины выявлено 16502 погибших, а именно:
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины.
Так, по данным ГСУ Нацполиции, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года на территориях Украины выявлено 16502 погибших, а именно:
- в Донецкой – 4746,
- в Харьковской – 3784,
- в Николаевской – 2207,
- в Киевской – 2072,
- в Черниговской – 899,
- в Луганской – 815,
- в Херсонской – 686,
- в Сумской – 341,
- в Житомирской – 283,
- в Запорожской – 66.
На деоккупированных территориях выявлено 21 массовое захоронение, из которых в Донецкой области - 3 (эксгумировано 278 гражданских и 37 военнослужащих ВСУ), Киевской - 14 (эксгумировано 177 человек), Харьковской - 2 (эксгумировано 451 гражданское лицо и 44 военнослужащих).
В ГСУ отмечают, что не ведут учет количества найденных погибших в результате вторжения в зданиях и на улицах деоккупированных территорий.
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