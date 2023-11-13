С начала вторжения платформа United24 собрала почти $500 миллионов

07:38 13 ноября Киев, Украина

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский запустил платформу UNITED24 , изменившую правила игры в мировом фандрейзинге. За полтора года платформа собрала в поддержку Украины более 490 миллионов долларов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Фейсбуке.

"Фандрейзинговая платформа United24 уже полтора года. Собрано более 490 миллионов долларов от людей со всего мира, присоединяются новые послы и компании. Все, чтобы спасать жизнь. Все, чтобы поддержать наших воинов и гражданских людей", — написал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто продолжает поддерживать Украину.



Среди послов UNITED24 — певица и актриса Барбара Стрейзанд, американские актеры Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус Стёрн, предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик, Александр Зинченко.