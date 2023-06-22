С начала войны к ВСУ добровольно присоединились более 11 тысяч женщин

17:44 22 июня Киев, Украина





Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант С начала полномасштабной войны россии против Украины в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин.Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев

"С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы присоединиться к защите Украины", — говорится в сообщении Сергея Наева.

По его словам, в Сухопутных войсках проходит службу более 16 тысяч военнослужащих-женщин, в Воздушных силах - более 7 тысяч, в Военно-морских силах - около 2 тысяч, в Десантно-штурмовых войсках - около 1 тысячи, в Силах территориальной обороны - более 3 тысяч. Остальные служат в других составляющих сил обороны.