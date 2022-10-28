С начала войны к психологам и психиатрам обратились 650 тысяч человек

С начала войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек, однако полномасштабное вторжение россии все равно будет иметь критические последствия для психического здоровья украинцев.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Также Ляшко подчеркнул, что не нужно игнорировать сигналы психики и при необходимости обращаться к специалистам.
Со стороны государства, по его словам, должен быть доступ к медицинской или психологической помощи и доступ к лекарственным средствам.
Сейчас в программе "Доступные лекарства" 13 препаратов полностью бесплатны для пациентов с психическими нарушениями, их стоимость компенсирует государство.
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