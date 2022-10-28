С начала войны к психологам и психиатрам обратились 650 тысяч человек

07:39 28 октября Киев, Украина





Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения С начала войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек, однако полномасштабное вторжение россии все равно будет иметь критические последствия для психического здоровья украинцев.Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

“С начала войны к психологам и психиатрам в системе здравоохранения обратилось 650 тысяч человек, они получили помощь. За пределами системы здравоохранения также большое количество психологов на разных уровнях, как государственных, так и негосударственных. Это образование, социальная политика, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС», – сказал Ляшко.

Также Ляшко подчеркнул, что не нужно игнорировать сигналы психики и при необходимости обращаться к специалистам.

«Именно поэтому я хочу обратиться ко всем – нарушение состояния психологического здоровья не нужно стесняться. Нам из советских времен формировалась определенная стигма. Но психологическая поддержка – это норма. Поход к психологу должен являться приоритетом. Надо обратиться к человеку, который профессионально скажет, что нужно сделать», – призвал глава Минздрава.

Со стороны государства, по его словам, должен быть доступ к медицинской или психологической помощи и доступ к лекарственным средствам.

Сейчас в программе "Доступные лекарства" 13 препаратов полностью бесплатны для пациентов с психическими нарушениями, их стоимость компенсирует государство.