С начала войны из рф и беларуси в Украину вернулись около 18 тысяч граждан - ГПСУ

Все больше украинцев возвращаются в свое государство из разных уголков мира и даже со вражеской территории. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, с начала полномасштабной войны в Украину через границу с россией и Беларусью вернулись около 18 тысяч украинцев.
Демченко отметил, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой.
Он напомнил, что все пункты пропуска на границе с рф и Беларусью закрыты по решению правительства, но Украина и пограничники делают все возможное для возвращения на родину украинцев, которые были вынуждены выехать из-за войны на территорию россии.
В частности, украинцы могут вернуться домой через Сумскую область, а также на границе с Беларусью – по Волынской области.
Ранее на сайте Минреинтеграции сообщили, что пункт пропуска Колотиловка (Белгородская область, рф) - Покровка (Сумская область, Украина) возобновил свою работу 5 августа. Украинцы, эвакуируемые с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через рф.
На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для всех других лиц.
Желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться эвакуационным поездом Сумы-Киев (отправление в 6:47 и прибытие в 11:41). Желающие разместиться в Киевской области могут поселиться в модульном городке в Вышгородском районе.
Ранее Минэкономики назвало число украинцев за границей, а также ориентировочное количество внутренних переселенцев в нашем государстве.
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