С начала войны из рф и беларуси в Украину вернулись около 18 тысяч граждан - ГПСУ

17:31 08 августа Киев, Украина

Все больше украинцев возвращаются в свое государство из разных уголков мира и даже со вражеской территории. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, с начала полномасштабной войны в Украину через границу с россией и Беларусью вернулись около 18 тысяч украинцев.

"Всем, кто прибывает на украинскую границу, военнослужащие Госпогранслужбы обеспечивают доступ на территорию Украины, даже если они не имеют достаточно документов, определенных законодательством для пересечения границы", - рассказал он.

Демченко отметил, что ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться домой.

"Это касается исключительно граждан Украины, которые возвращаются домой. Других процедур оформления относительно выезда за границу Украины или других граждан, в частности иностранцев, эта норма не касается", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что все пункты пропуска на границе с рф и Беларусью закрыты по решению правительства, но Украина и пограничники делают все возможное для возвращения на родину украинцев, которые были вынуждены выехать из-за войны на территорию россии.

В частности, украинцы могут вернуться домой через Сумскую область, а также на границе с Беларусью – по Волынской области.

Ранее на сайте Минреинтеграции сообщили, что пункт пропуска Колотиловка (Белгородская область, рф) - Покровка (Сумская область, Украина) возобновил свою работу 5 августа. Украинцы, эвакуируемые с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через рф.

На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн для всех других лиц.

Желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться эвакуационным поездом Сумы-Киев (отправление в 6:47 и прибытие в 11:41). Желающие разместиться в Киевской области могут поселиться в модульном городке в Вышгородском районе.

Ранее Минэкономики назвало число украинцев за границей, а также ориентировочное количество внутренних переселенцев в нашем государстве.