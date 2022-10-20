С начала войны более половины жителей Украины перешли на госязык

16:23 20 октября Киев, Украина

57% украинцев стали общаться больше или перешли на украинский с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.



Об этом свидетельствует опрос, который провело suspilne.media 18-19 октября 2022 года.



42% украинцев стали общаться по-украински больше. 14% полностью перешли на украинский.



Жители городов с населением 50 тысяч и менее чаще общались по-украински еще до полномасштабного вторжения, чем крупные города. Поэтому увеличение их общения на украинском языке не так выражено, как среди жителей крупных городов (54% против 60% в больших городах). В то же время жители небольших населенных пунктов чаще крупных городов полностью переходят на украинский: 17% — в городах менее 50 тысяч перешли на украинский, а среди городов 50 тысяч и более только 11%.



Исследование было проведено 18-19 октября 2022 г.. С помощью мобильного приложения GRADUS было опрошено 1000 респондентов 18-60 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Выборка отражает структуру населения Украины в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и образованию. Погрешность исследования составляет 3,1% с доверительным интервалом 95%.