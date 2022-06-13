С начала полномасштабной войны россии против Украины погибли 288 детей

По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии: 288 детей погибли и более 527 ранены.
Обэтом сообщают в Офисе генерального прокурора.
12 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела города Лисичанск Луганской области погиб 6-летний мальчик. А 11 июня из-за обстрела города Чертков Тернопольской области получила ранения 12-летняя девочка.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя получил травмы 8-летний мальчик.
Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая – обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая – обстрел с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлена в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая – обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая – обстрел с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлена в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
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