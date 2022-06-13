С начала полномасштабной войны россии против Украины погибли 288 детей

Обэтом сообщают в Офисе генерального прокурора.

"Больше всего детей пострадали в Донецкой - 218, Харьковской - 166, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17 и Житомирской областях - 15. Эти данные не являются окончательными из-за невозможности осмотра мест, где продолжаются активные боевые действия, и на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.