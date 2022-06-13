С начала полномасштабной войны россии против Украины погибли 288 детей

08:51 13 июня Киев, Украина

По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии: 288 детей погибли и более 527 ранены.
 
Обэтом сообщают в Офисе генерального прокурора.
"Больше всего детей пострадали в Донецкой - 218, Харьковской - 166, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17 и Житомирской областях - 15. Эти данные не являются окончательными из-за невозможности осмотра мест, где продолжаются активные боевые действия, и на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.
12 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела города Лисичанск Луганской области погиб 6-летний мальчик. А 11 июня из-за обстрела города Чертков Тернопольской области получила ранения 12-летняя девочка.
 
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая – обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая – обстрел с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлена в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.