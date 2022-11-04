С начала полномасштабного вторжения более двух тысяч украинцев поехали на лечение в ЕС

Уже более двух тысяч украинцев эвакуировали из разных регионов Украины в клиники Европы. На лечение едут не только те, кто получил ранения в результате, например, обстрелов, но и украинцы, которые имеют онкологию, но не могут получить необходимое лечение сейчас дома.
Об этом сообщили в Минздраве.
Так, из более чем двух тысяч украинцев на лечении в ЕС более полутысячи – это дети с онкологическими заболеваниями.
Эвакуация на лечение происходит таким образом: пациентов транспортируют через львовский медицинский хаб в аэродром в Польше, а затем воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для дальнейшего лечения.
На этой неделе в медучреждения Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Германии доставили 23 пациентов, пострадавших от вражеских обстрелов и получивших минно-взрывные травмы. Это люди из Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей.
Также в группе было семь гражданских с онкологическими заболеваниями.
Так, из более чем двух тысяч украинцев на лечении в ЕС более полутысячи – это дети с онкологическими заболеваниями.
Эвакуация на лечение происходит таким образом: пациентов транспортируют через львовский медицинский хаб в аэродром в Польше, а затем воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для дальнейшего лечения.
На этой неделе в медучреждения Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Германии доставили 23 пациентов, пострадавших от вражеских обстрелов и получивших минно-взрывные травмы. Это люди из Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей.
Также в группе было семь гражданских с онкологическими заболеваниями.
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