С начала полномасштабного вторжения более двух тысяч украинцев поехали на лечение в ЕС

15:18 04 ноября Киев, Украина

Уже более двух тысяч украинцев эвакуировали из разных регионов Украины в клиники Европы. На лечение едут не только те, кто получил ранения в результате, например, обстрелов, но и украинцы, которые имеют онкологию, но не могут получить необходимое лечение сейчас дома.
 
Об этом сообщили в Минздраве.

Так, из более чем двух тысяч украинцев на лечении в ЕС более полутысячи – это дети с онкологическими заболеваниями.

Эвакуация на лечение происходит таким образом: пациентов транспортируют через львовский медицинский хаб в аэродром в Польше, а затем воздушные госпитали или специальный авиатранспорт доставляют украинцев в страны Европы для дальнейшего лечения.

На этой неделе в медучреждения Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Германии доставили 23 пациентов, пострадавших от вражеских обстрелов и получивших минно-взрывные травмы. Это люди из Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей.

Также в группе было семь гражданских с онкологическими заболеваниями.