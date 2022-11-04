С начала полномасштабного вторжения более двух тысяч украинцев поехали на лечение в ЕС

15:18 04 ноября Киев, Украина

Уже более двух тысяч украинцев эвакуировали из разных регионов Украины в клиники Европы. На лечение едут не только те, кто получил ранения в результате, например, обстрелов, но и украинцы, которые имеют онкологию, но не могут получить необходимое лечение сейчас дома.