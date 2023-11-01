С начала месяца в Киеве ограничили скорость движения на дорогах

С начала ноября, скорость движения на дорогах Киева ограничена до 50 километров в час, как объявила Киевская городская государственная администрация.
Сообщается, что на участках, где ранее разрешалась скорость 80 километров в час, уже были сняты знаки ограничения скорости "80". КГГА напомнила, что до этого было 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч, включая участки, такие как Набережное шоссе, Надднепрянское шоссе, улица Саперно-Слободская, Столичное шоссе, проспект Николая Бажана, проспект Воскресенский, проспект Романа Шухевича, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Рыбальская и Автодорога Р-69.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим на этих участках дорог, и воздерживаться от превышения скорости, как это было принято в период с 1 ноября по 1 апреля.
Сообщается, что на участках, где ранее разрешалась скорость 80 километров в час, уже были сняты знаки ограничения скорости "80". КГГА напомнила, что до этого было 10 участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч, включая участки, такие как Набережное шоссе, Надднепрянское шоссе, улица Саперно-Слободская, Столичное шоссе, проспект Николая Бажана, проспект Воскресенский, проспект Романа Шухевича, проспект Степана Бандеры, улица Набережно-Рыбальская и Автодорога Р-69.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим на этих участках дорог, и воздерживаться от превышения скорости, как это было принято в период с 1 ноября по 1 апреля.
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