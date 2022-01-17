С начала года Киев посетили более 100 тыс иностранных туристов

16:05 05 Май Киев, Украина





Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Фейсбуке. Несмотря на трудности вызванные коронавирусом, поток туристов в Киев не останавливается. За первый квартал 2021 года столицу посетило 116 тыс. иностранных и около 300 тыс. внутренних туристов.Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Фейсбуке.

«В этом году больше всего туристов, по данным Госпогранслужбы, приехало в столицу из Беларуси - 10,5 тыс. человек. Также 8,9 тыс. человек приехало из Израиля и 8,3 тыс. - из Турции», - отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

В перечень стран, откуда приехало больше всего путешественников, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия. Кроме этого, по предварительным подсчетам, столицу посетили и около 300 тыс. внутренних туристов.