С начала года Киев посетили более 100 тыс иностранных туристов

Несмотря на трудности вызванные коронавирусом, поток туристов в Киев не останавливается. За первый квартал 2021 года столицу посетило 116 тыс. иностранных и около 300 тыс. внутренних туристов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Фейсбуке.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Фейсбуке.
В перечень стран, откуда приехало больше всего путешественников, вошли США, Индия, Германия, Великобритания, Франция и Грузия. Кроме этого, по предварительным подсчетам, столицу посетили и около 300 тыс. внутренних туристов.
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