С начала этого года в Украине родилось почти 78 тысяч детей

18:32 19 июня Киев, Украина

За пять месяцев текущего года в Украине родилось почти 78 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.
"77 тысяч 982 малыша родились в Украине за пять месяцев этого военного года", - говорится в сообщении.
По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции Украины, больше всего рождений зарегистрировано:
  • город Киев – 8 008;
  • Львовская область – 6 899;
  • Днепропетровская область – 5 938;
  • Одесская область – 5 643;
  • Киевская область – 4628.
В Минюсте отметили, что в самых "горячих" областях, буквально, под обстрелами, родилось 154 малыша в Херсонской области и 546 младенцев в Донецкой области.