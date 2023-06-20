С начала этого года в Украине родилось почти 78 тысяч детей

18:32 19 июня Киев, Украина

За пять месяцев текущего года в Украине родилось почти 78 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"77 тысяч 982 малыша родились в Украине за пять месяцев этого военного года", - говорится в сообщении.

По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции Украины, больше всего рождений зарегистрировано:

город Киев – 8 008;

Львовская область – 6 899;

Днепропетровская область – 5 938;

Одесская область – 5 643;

Киевская область – 4628.

В Минюсте отметили, что в самых "горячих" областях, буквально, под обстрелами, родилось 154 малыша в Херсонской области и 546 младенцев в Донецкой области.