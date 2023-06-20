С начала этого года в Украине родилось почти 78 тысяч детей

За пять месяцев текущего года в Украине родилось почти 78 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.
По данным Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Министерства юстиции Украины, больше всего рождений зарегистрировано:
- город Киев – 8 008;
- Львовская область – 6 899;
- Днепропетровская область – 5 938;
- Одесская область – 5 643;
- Киевская область – 4628.
В Минюсте отметили, что в самых "горячих" областях, буквально, под обстрелами, родилось 154 малыша в Херсонской области и 546 младенцев в Донецкой области.
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