С начала 2020 года зафиксировано более 70 нападений на журналистов

20:01 08 декабря Киев, Украина

Нападения на журналистов в Украине нередкое явление, с начала 2020 года зафиксировано 74 акта физической агрессии в отношении представителей СМИ.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года ... 12 инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидента", - говорится в сообщении НСЖУ.

Отмечается, что за последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью. Меньше нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября).

"Главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей введенных правительством карантина. Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации", - указано в сообщении.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности.