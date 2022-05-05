С начала 2020 года зафиксировано более 70 нападений на журналистов
20:01 08 декабря Киев, Украина
Нападения на журналистов в Украине нередкое явление, с начала 2020 года зафиксировано 74 акта физической агрессии в отношении представителей СМИ.
Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
"25 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов случилось за три месяца осени 2020 года ... 12 инцидентов, связанных с физической агрессией и грубым препятствием профессиональной деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов Украины в октябре, еще шесть - в ноябре, ранее в сентябре сообщалось о семи инцидентах. Всего с начала 2020 года зафиксировано 74 таких инцидента", - говорится в сообщении НСЖУ.
Отмечается, что за последние четыре года это наибольшее количество инцидентов, которые фиксировались осенью. Меньше нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов в течение сентября-ноября).
"Главной причиной роста агрессии в конце этого года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей введенных правительством карантина. Достаточно распространенными за последние два месяца были и нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" разрешить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации", - указано в сообщении.
По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности.
"Несмотря на то, что по инцидентам начинаются оперативные расследования, но профессия станет более безопасной только тогда, когда нападавшие будут получать весомые приговоры. Никакого оправдания физической агрессии к работникам медиа нет, какими бы неудобными они не были!" - добавил Сергей Томиленко.
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