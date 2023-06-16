С конца февраля военные рф убили в Украине 352 ребенка

По состоянию на утро 15 июля более 1009 детей пострадали в результате полномасштабной военной агрессии российской федерации в Украине. Из них 352 погибли и более 657 получили ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным ведомства, 14 июля в результате ракетных обстрелов россиянами центра города Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.
Также во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Чугуев.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным ведомства, 14 июля в результате ракетных обстрелов россиянами центра города Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.
Также во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Чугуев.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженных сил рф повреждено 2126 учебных заведений, 216 – разрушены полностью.
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