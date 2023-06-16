С конца февраля военные рф убили в Украине 352 ребенка

09:37 15 июля Киев, Украина

По состоянию на утро 15 июля более 1009 детей пострадали в результате полномасштабной военной агрессии российской федерации в Украине. Из них 352 погибли и более 657 получили ранения.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным ведомства, 14 июля в результате ракетных обстрелов россиянами центра города Винница погибли 4-летняя девочка и двое мальчиков. Еще четверо детей получили ранения.



Также во время фиксации уголовных правонарушений в Харьковской области стало известно о ранении 24 февраля малолетнего мальчика в результате вражеских артиллерийских обстрелов города Чугуев.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 352, - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - заявили в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженных сил рф повреждено 2126 учебных заведений, 216 – разрушены полностью.