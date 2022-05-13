С конца февраля в Украине пропали без вести более 1,2 тыс детей

19:25 13 мая Киев, Украина

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зарегистрировали 1 тысячу 112 обращений об исчезновении без вести детей.



Об этом на брифинге сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«За время войны поступило 1112 обращений о пропаже детей без вести. Этих детей 1214», — сообщила она со ссылкой на данные Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

По ее словам, в розыске по состоянию на 13 мая остаются 90 детей. Двое из пропавших детей были найдены мертвыми.

Чиновница отметила, что 2 тысячи 389 детей насильственно вывезли в Россию: “Отчасти мы знаем, кто эти дети и где они находятся. Частично ведутся поисковые действия. Задействуются максимально разные международные организации, в частности, Международный Красный Крест”.



Среди таких кейсов есть случаи разлучения детей с родителями и, как говорит Герасимчук, речь идет не только о Мариуполе, но и о других временно оккупированных территориях.



Еще в апреле в РФ начали говорить об упрощении усыновления россиянами украинских детей, депортированных в страну, однако до сих пор в публичном поле не появлялось новостей о принятии таких изменений.

"Но стоит не забывать, что есть тайна усыновления и вряд ли об усыновлении будут писать в соцсетях. Хотя, кто знает, чего ждать от россии”, – добавляет Герасимчук.

По состоянию на 13 мая, по данным Офиса генерального прокурора, в результате российской агрессии в Украине погибли 226 детей, а количество раненых достигло 420. Герасимчук отметила, что в настоящее время 218 детей продолжают лечение в медицинских учреждениях, а больше всего среди обратившихся за помощью детей в возрасте от 7 до 14 лет – около 51%.



Большинство детей, а именно 93% получили минно-взрывные и огнестрельные ранения. Также 14 детям ампутировали конечности.



В целом, как говорит Гарасимчук, количество детей, получивших травму из-за войны, можно оценить более чем в 7 миллионов:

"Когда меня спрашивают, а сколько украинских детей получили травмы, связанные с войной, то я говорю, что это более 7 миллионов детского населения Украины. Это абсолютно каждый ребенок, который слышал сирены, видит реакцию родителей и их переживания, который вынужден был переехать по территории страны или за ее пределы, потерявший возможность ходить в школу, ожидающую маму или папу, а иногда и обоих родителей, защищающих Украину на фронте", - сказала Гарасимчук.

В Украине готовят государственную программу психологической помощи, но сейчас эту сферу охватывают общественный сектор и международные организации.