С конца февраля в Украине пропали без вести более 1,2 тыс детей

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зарегистрировали 1 тысячу 112 обращений об исчезновении без вести детей.
Об этом на брифинге сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
Об этом на брифинге сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
По ее словам, в розыске по состоянию на 13 мая остаются 90 детей. Двое из пропавших детей были найдены мертвыми.
Чиновница отметила, что 2 тысячи 389 детей насильственно вывезли в Россию: “Отчасти мы знаем, кто эти дети и где они находятся. Частично ведутся поисковые действия. Задействуются максимально разные международные организации, в частности, Международный Красный Крест”.
Среди таких кейсов есть случаи разлучения детей с родителями и, как говорит Герасимчук, речь идет не только о Мариуполе, но и о других временно оккупированных территориях.
Еще в апреле в РФ начали говорить об упрощении усыновления россиянами украинских детей, депортированных в страну, однако до сих пор в публичном поле не появлялось новостей о принятии таких изменений.
Среди таких кейсов есть случаи разлучения детей с родителями и, как говорит Герасимчук, речь идет не только о Мариуполе, но и о других временно оккупированных территориях.
Еще в апреле в РФ начали говорить об упрощении усыновления россиянами украинских детей, депортированных в страну, однако до сих пор в публичном поле не появлялось новостей о принятии таких изменений.
По состоянию на 13 мая, по данным Офиса генерального прокурора, в результате российской агрессии в Украине погибли 226 детей, а количество раненых достигло 420. Герасимчук отметила, что в настоящее время 218 детей продолжают лечение в медицинских учреждениях, а больше всего среди обратившихся за помощью детей в возрасте от 7 до 14 лет – около 51%.
Большинство детей, а именно 93% получили минно-взрывные и огнестрельные ранения. Также 14 детям ампутировали конечности.
В целом, как говорит Гарасимчук, количество детей, получивших травму из-за войны, можно оценить более чем в 7 миллионов:
Большинство детей, а именно 93% получили минно-взрывные и огнестрельные ранения. Также 14 детям ампутировали конечности.
В целом, как говорит Гарасимчук, количество детей, получивших травму из-за войны, можно оценить более чем в 7 миллионов:
В Украине готовят государственную программу психологической помощи, но сейчас эту сферу охватывают общественный сектор и международные организации.
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