С июня поезда "Укрзализныци" начинают курсировать в Вену и Австрию
13:22 06 Май Киев, Украина
Уже в начале лета украинцы смогут добраться до Вены и Австрии прямым поездом от "Укрзализныци".
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця
возобновляет международное сообщение. ... В июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по возобновлению скоростного сообщения между странами.
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