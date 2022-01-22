С июня поезда "Укрзализныци" начинают курсировать в Вену и Австрию

13:22 06 Май Киев, Украина

Уже в начале лета украинцы смогут добраться до Вены и Австрии прямым поездом от "Укрзализныци".



Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Укрзализныця возобновляет международное сообщение. ... В июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой по возобновлению скоростного сообщения между странами.