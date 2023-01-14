С февраля прекращаются выплаты украинским беженцам в Израиле

07:29 14 января Киев, Украина

Израиль в феврале остановит ежемесячные выплаты украинцам по истечении срока действия соответствующего распоряжения. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Haaretz.

Отмечается, что правительство Израиля не намерено продолжать приказ о выплатах беженцам из Украины, выплата будет прекращена в феврале.

В общей сложности почти 24 тысячи иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату гранта с февраля 2022 года и со следующего месяца 26 тысяч нынешних получателей так называемого корректирующего гранта перестанут его получать.

Но еще некоторое время украинцы будут получать выплаты, поскольку им еще не полностью выплатили пособие в декабре из-за нехватки финансирования в размере 5,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам станет сложнее устроиться в Израиле, поскольку правительство страны решило ограничить трудовые права новоприбывших.