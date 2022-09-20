С деоккупированной Харьковщины планируют масштабную эвакуацию

13:57 20 сентября Киев, Украина





Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина



Еще до деоккупации местные власти, например, в Изюме говорили, что город был уничтожен почти полностью. По оценке заместителя городского головы Владимира Мацокина, разрушения больше, чем после Второй мировой войны.



Верещук не назвала приблизительное количество людей, которых власти планируют эвакуировать из Харьковщины, но сказала, что начнут работы уже через несколько дней. С территории деоккупированных регионов Харьковской области организуют добровольную эвакуацию населения. Это связано с предстоящей зимой, которую часть населенных пунктов встретит без света и тепла.Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук Еще до деоккупации местные власти, например, в Изюме говорили, что город был уничтожен почти полностью. По оценке заместителя городского головы Владимира Мацокина, разрушения больше, чем после Второй мировой войны.Верещук не назвала приблизительное количество людей, которых власти планируют эвакуировать из Харьковщины, но сказала, что начнут работы уже через несколько дней.

“У нас есть оперативный план эвакуации, и действительно есть проблема с коммуникацией, поскольку нет там восстановленного питания, а значит нет провайдеров, нет возможности донести [информацию] до людей. Остается несколько решений, которые мы точно используем", – рассказала министр.

В первую очередь, план предусматривает подомовый обход полицейскими и волонтерами, чтобы собрать список желающих временно покинуть дом.

“Эвакуацию будем предлагать каждому… Вместе с местными властями, полицией, волонтерами будем составлять списки. Будет в ближайшее время сделан чат”, – добавила она.

На освобожденных территориях Харьковщины запустили пилотный проект: разовую денежную помощь людям, которые были вынуждены жить под оккупацией. Власти выплачивают по 1200 гривен.



Напомним, что в результате контрнаступления украинских военных на Харьковщине освободили более 8,5 тысяч квадратных километров территории с почти 400 населенными пунктами. Российские войска временно контролируют лишь 6% территории области.