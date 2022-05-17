С Азовстали продолжается эвакуация украинских бойцов

В Мариуполе также длиться эвакуация украинских бойцов, которые находились на Азовстали.
Во вторник, 17 мая, как минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими покинули Азовсталь в Мариуполе, сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидцев.
Они уехали в сопровождении российских оккупантов. По информации агентства, украинские военнослужащие не ранены, также неизвестно их точное количество.
Украинская сторона официально пока не комментирует этой информации.
Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали.
С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку.
Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.
Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.
Они уехали в сопровождении российских оккупантов. По информации агентства, украинские военнослужащие не ранены, также неизвестно их точное количество.
Украинская сторона официально пока не комментирует этой информации.
Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали.
С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку.
Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.
Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.
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