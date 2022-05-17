С «Азовстали» эвакуировали более 260 защитников Мариуполя

10:06 17 мая Киев, Украина

При участии ВСУ, украинской разведки, Международного Комитета Красного Креста и ООН была организована спецоперация по эвакуации украинских военнослужащих полка спецназначения Национальной гвардии "Азов" с завода "Азовсталь", которые в течение нескольких недель героически защищали Мариуполь

Бойцов вывезли на неподконтрольную Украине территорию.



Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подтвердила: из «Азовстали» в больницу в Новоазовске были вывезены 53 тяжело раненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

«Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена», - сообщила Маляр.

Источник Reuters на месте событий рассказал, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными,

которые в течение нескольких недель защищали единственную неподконтрольную российским военным часть Мариуполя.

Полк «Азов» в своем телеграм-канале сообщил, что «выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». В чем именно состоит приказ, в заявлении не уточнялось.



По словам Маляр, на территории предприятия все еще остаются украинские военные.

«Совместными усилиями проводятся мероприятия по (их) спасению», - заявила официальный представитель Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя.