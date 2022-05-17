С «Азовстали» эвакуировали более 260 защитников Мариуполя

10:06 17 мая Киев, Украина

При участии ВСУ, украинской разведки, Международного Комитета Красного Креста и ООН была организована спецоперация по эвакуации украинских военнослужащих полка спецназначения Национальной гвардии "Азов" с завода "Азовсталь", которые в течение нескольких недель героически защищали Мариуполь.
 
Бойцов вывезли на неподконтрольную Украине территорию. 

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подтвердила: из «Азовстали» в больницу в Новоазовске были вывезены 53 тяжело раненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.
«Для дальнейшего возвращения домой будет осуществлена процедура обмена», - сообщила Маляр.
Источник Reuters на месте событий рассказал, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными,
которые в течение нескольких недель защищали единственную неподконтрольную российским военным часть Мариуполя.
Полк «Азов» в своем телеграм-канале сообщил, что «выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». В чем именно состоит приказ, в заявлении не уточнялось.

По словам Маляр, на территории предприятия все еще остаются украинские военные.
«Совместными усилиями проводятся мероприятия по (их) спасению», - заявила официальный представитель Минобороны.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя.
"Благодаря действиям украинских военных – Вооруженных Сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН – мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени", - сказал Зеленский.