С «Азовстали» эвакуировали более 260 защитников Мариуполя

При участии ВСУ, украинской разведки, Международного Комитета Красного Креста и ООН была организована спецоперация по эвакуации украинских военнослужащих полка спецназначения Национальной гвардии "Азов" с завода "Азовсталь", которые в течение нескольких недель героически защищали Мариуполь.
Бойцов вывезли на неподконтрольную Украине территорию.
Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подтвердила: из «Азовстали» в больницу в Новоазовске были вывезены 53 тяжело раненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.
Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр подтвердила: из «Азовстали» в больницу в Новоазовске были вывезены 53 тяжело раненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.
Источник Reuters на месте событий рассказал, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными,
которые в течение нескольких недель защищали единственную неподконтрольную российским военным часть Мариуполя.
Полк «Азов» в своем телеграм-канале сообщил, что «выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа». В чем именно состоит приказ, в заявлении не уточнялось.
По словам Маляр, на территории предприятия все еще остаются украинские военные.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя.
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