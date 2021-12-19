С апреля 2022 года антибиотики будут отпускаться исключительно по э-рецепту

13:25 15 Декабрь Киев, Украина





Об этом рассказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.



Еще летом парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования поручил ответственным органам предоставить четкий план внедрения э-рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы. Чиновникам на это тогда дали две недели, а уже в сентябре Минздрав принял соответствующий приказ.



По словам Комарида, кроме продажи исключительно по э-рецепту антибиотиков, до конца следующего года таким же образом будут отпускаться все рецептурные лекарства. С первого апреля следующего года в Украине продажа антибиотиков аптеках будет осуществляться исключительно по электронному рецепту.Об этом рассказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.Еще летом парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования поручил ответственным органам предоставить четкий план внедрения э-рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы. Чиновникам на это тогда дали две недели, а уже в сентябре Минздрав принял соответствующий приказ.По словам Комарида, кроме продажи исключительно по э-рецепту антибиотиков, до конца следующего года таким же образом будут отпускаться все рецептурные лекарства.

“Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы “Доступные лекарства”. Люди уже знают, что это такое, а врачи, тем более, знают. Поэтому мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью”, – говорит он.

Антибиотикорезистентность, о которой рассказывает Комарида, – это устойчивость бактерий к одному или нескольким видам антибиотиков, возникающая вследствие неконтролируемого их употребления, например, при лечении инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. На самом деле большинство таких состояний не нуждаются в приеме антибиотиков.

"Неконтролируемый прием антибиотиков снижает их эффективность во всем мире. Бактерии приобретают способность противостоять антибиотикам и могут "делиться" этой способностью с другими бактериями. Это приводит к неудачному лечению, увеличению затрат на лечение, осложнениям и смерти”, – отмечают в Центре общественного здоровья.

Сейчас, чтобы получить электронный рецепт, следует обратиться к семейному врачу.



Срок действия э-рецепта, хранящегося в электронной системе здравоохранения, составляет 30 дней. В течение этого времени пациент может получить выписанное лекарство в любой аптеке, заключившей договор с НСЗУ. Аннулировать рецепт может выписавший врач. После этого пациент получит смс сообщения следующего содержания: "Отозван рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХ".