С апреля 2022 года антибиотики будут отпускаться исключительно по э-рецепту

С первого апреля следующего года в Украине продажа антибиотиков в аптеках будет осуществляться исключительно по электронному рецепту.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.
Еще летом парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования поручил ответственным органам предоставить четкий план внедрения э-рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы. Чиновникам на это тогда дали две недели, а уже в сентябре Минздрав принял соответствующий приказ.
По словам Комарида, кроме продажи исключительно по э-рецепту антибиотиков, до конца следующего года таким же образом будут отпускаться все рецептурные лекарства.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения Александр Комарида.
Еще летом парламентский комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования поручил ответственным органам предоставить четкий план внедрения э-рецепта на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы. Чиновникам на это тогда дали две недели, а уже в сентябре Минздрав принял соответствующий приказ.
По словам Комарида, кроме продажи исключительно по э-рецепту антибиотиков, до конца следующего года таким же образом будут отпускаться все рецептурные лекарства.
Антибиотикорезистентность, о которой рассказывает Комарида, – это устойчивость бактерий к одному или нескольким видам антибиотиков, возникающая вследствие неконтролируемого их употребления, например, при лечении инфекций верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. На самом деле большинство таких состояний не нуждаются в приеме антибиотиков.
Сейчас, чтобы получить электронный рецепт, следует обратиться к семейному врачу.
Срок действия э-рецепта, хранящегося в электронной системе здравоохранения, составляет 30 дней. В течение этого времени пациент может получить выписанное лекарство в любой аптеке, заключившей договор с НСЗУ. Аннулировать рецепт может выписавший врач. После этого пациент получит смс сообщения следующего содержания: "Отозван рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХ".
Срок действия э-рецепта, хранящегося в электронной системе здравоохранения, составляет 30 дней. В течение этого времени пациент может получить выписанное лекарство в любой аптеке, заключившей договор с НСЗУ. Аннулировать рецепт может выписавший врач. После этого пациент получит смс сообщения следующего содержания: "Отозван рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХ".
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