С 8 февраля по всей Украине временно изменят лимиты потребления электроэнергии

17:22 07 февраля Киев, Украина





По каждой области в один день в течение двух недель (до 20 февраля) не будет ограничений потребления, а в другие дни возможны изменения в С 8 февраля по всей Украине изменят лимиты потребления электроэнергии, новые лимиты будут действовать в течение двух недель, сообщает Укрэнерго По каждой области в один день в течение двух недель (до 20 февраля) не будет ограничений потребления, а в другие дни возможны изменения в

привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы произвести измерение фактического потребления в каждой области.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

- 10 февраля: Волынская, Киевская область;

- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

– 16 февраля: Днепропетровская область;

– 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

- 20 февраля: Львовская, Одесская.

Как это будет работать, если в Украине дефицит мощности



В областях, где не будут производить замеры в конкретный день, лимиты потребления могут снижать (из-за того, что в одной из областей их не будут применять). В то же время, энергетики будут делать «все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительного дискомфорта из-за проведения измерений», отмечают в «Укрэнерго».





Зачем нужны такие измерения

Таким образом, хотят выяснить, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения необходимы, чтобы учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения и фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.



На что повлияют результаты

Эти измерения помогут скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам, поясняют в Укрэнерго.



Как определяются лимиты для разных областей

Уменьшение или увеличение лимитов (чаще или реже отключают свет в определенной области) зависит от объемов потребления электроэнергии. В ряде регионов расположены многие промышленные предприятия, большая плотность населения, поэтому потребление будет больше. Увеличить количество электроэнергии для таких регионов можно будет только забрав часть электроэнергии в других областях.



Каждое облэнерго представляет «Укрэнерго» общий прогноз потребления по области, который должен учитывать миграционные процессы, релокацию предприятий, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления и среднемесячные температуры по региону. «Укрэнерго», в свою очередь, рассчитывает в процентах вес каждой области в общем объеме потребления.



Эти данные Укрэнерго предоставляет на рассмотрение Министерства энергетики, оно их анализирует и согласовывает или, если выявили нарушения, предоставляет предложения для корректировки. К примеру, в январе после проверки показателей обнаружили, что некоторые облэнерго в своих прогнозах учитывали значительно более низкие температуры, чем есть в этом сезоне, таким образом пытаясь увеличить свою долю (лимиты) в общем объеме потребления. Потому лимиты пересчитали.



После получения лимитов облэнерго распределяют объем электроэнергии, прежде всего питая критическую инфраструктуру (водоканалы, теплоснабжение, больницы, оборонные предприятия). Список объектов критической инфраструктуры определяется местными военными администрациями.