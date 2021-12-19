С 6 декабря в Украине вступят в силу новые карантинные ограничения

07:16 01 Декабрь Киев, Украина

Уже со следующего понедельника, с 6 декабря вступают в силу новые карантинные ограничения. Они разработаны Кабмином в основном для жителей и трудящихся в желтой зоне карантина.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко

«Прежде всего, новые правила коснутся регионов, находящихся на желтом уровне эпиднебезопасности. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников», — отметил он.



Следовательно, в регионах с желтым уровнем эпиднебезопасности теперь будет запрещено:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

«‎То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или врачом, который проводил прививку», – говорится в сообщении Минздрава.



Напомним, данные Министерства здравоохранения Украины свидетельствуют о том, что в Украине увеличилось количество регионов, соответствующих показателям «желтой» зоны карантина. В настоящее время их 5, в частности, Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.