С 5 по 12 июня будет проходить дополнительная регистрация на НМТ

13:24 05 июня Киев, Украина

Не смотря на военные действия в стране, доступ к образованию остается для всех украинцев открытым. Как сообщил Украинский центр оценивания качества образования, с сегодняшнего дня, 5 июня, по понедельник, 12 июня, будет проходить дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте.

"Заметим, что дополнительный период регистрации предусмотрен только для тех, кто регистрировался в основной период, но получил отказ, и тех, кто не смог по уважительным причинам вовремя зарегистрироваться. Также в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах", - говорится в сообщении.

Регистрация будет проводиться по ссылке.

Основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.

Украинские абитуриенты могут сдать мультитест в 32 странах. Временные экзаменационные центры созданы в таких городах за пределами Украины: