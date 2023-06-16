С 5 по 12 июня будет проходить дополнительная регистрация на НМТ

13:24 05 июня Киев, Украина

Не смотря на военные действия в стране, доступ к образованию остается для всех украинцев открытым. Как сообщил Украинский центр оценивания качества образования, с сегодняшнего дня, 5 июня, по понедельник, 12 июня, будет проходить дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте.

"Заметим, что дополнительный период регистрации предусмотрен только для тех, кто регистрировался в основной период, но получил отказ, и тех, кто не смог по уважительным причинам вовремя зарегистрироваться. Также в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах", - говорится в сообщении.

Регистрация будет проводиться по ссылке.

Основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.

Украинские абитуриенты могут сдать мультитест в 32 странах. Временные экзаменационные центры созданы в таких городах за пределами Украины:

  • Австрия (Вена),
  • Азербайджан (Баку),
  • Бельгия (Брюссель),
  • Болгария (Варна, София),
  • Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон),
  • Грузия (Тбилиси),
  • Дания (Орхус),
  • Эстония (Таллин),
  • Ирландия (Дублин),
  • Испания (Валенсия, Мадрид),
  • Италия (Милан, Рим),
  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто),
  • Латвия (Рига),
  • Литва (Каунас),
  • Люксембург (Мерш),
  • Молдова (Кишинев),
  • Нидерланды (Роттердам),
  • Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен),
  • Норвегия (Осло),
  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин),
  • Португалия (Лиссабон),
  • Румыния (Бухарест),
  • Словакия (Братислава),
  • США (Нью-Йорк, Сакраменто),
  • Турция (Бельдиби),
  • Венгрия (Будапешт),
  • Финляндия (Хельсинки),
  • Франция (Марсель, Париж),
  • Чехия (Брно, Прага),
  • Хорватия (Загреб),
  • Швейцария (Берн),
  • Швеция (Стокгольм).

 