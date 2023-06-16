С 5 по 12 июня будет проходить дополнительная регистрация на НМТ

Не смотря на военные действия в стране, доступ к образованию остается для всех украинцев открытым. Как сообщил Украинский центр оценивания качества образования, с сегодняшнего дня, 5 июня, по понедельник, 12 июня, будет проходить дополнительный период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте.
Регистрация будет проводиться по ссылке.
Основная сессия НМТ продлится с 5 по 23 июня, а дополнительная состоится 11-24 июля.
Украинские абитуриенты могут сдать мультитест в 32 странах. Временные экзаменационные центры созданы в таких городах за пределами Украины:
- Австрия (Вена),
- Азербайджан (Баку),
- Бельгия (Брюссель),
- Болгария (Варна, София),
- Великобритания (Абериствит, Эдинбург, Лондон),
- Грузия (Тбилиси),
- Дания (Орхус),
- Эстония (Таллин),
- Ирландия (Дублин),
- Испания (Валенсия, Мадрид),
- Италия (Милан, Рим),
- Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонто),
- Латвия (Рига),
- Литва (Каунас),
- Люксембург (Мерш),
- Молдова (Кишинев),
- Нидерланды (Роттердам),
- Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен),
- Норвегия (Осло),
- Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин),
- Португалия (Лиссабон),
- Румыния (Бухарест),
- Словакия (Братислава),
- США (Нью-Йорк, Сакраменто),
- Турция (Бельдиби),
- Венгрия (Будапешт),
- Финляндия (Хельсинки),
- Франция (Марсель, Париж),
- Чехия (Брно, Прага),
- Хорватия (Загреб),
- Швейцария (Берн),
- Швеция (Стокгольм).
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