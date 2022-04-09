С 2014 года более 19 тыс. россиян получили украинское гражданство

05:30 13 ноября Киев, Украина

С момента оккупационного вторжения РФ на украинские земли, покинуть Россию и получить гражданство Украины изъявили желание 52 тысячи россиян.



Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.



За десять месяцев текущего года 2 857 граждан Российской Федерации получили разрешение на иммиграцию в Украину. Всего в этом году подали свои просьбы об иммиграции 8 932 иностранца. Россияне составляют 32 процента от этого количества.



С 2014 года по 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили 51 779 граждан Российской Федерации, информирует ГМСУ. При этом больше всего - в 2014 году, когда право иммигрировать в Украину получил 15 571 россиянин. В последующие годы их количество последовательно уменьшалось с 9,8 тысяч россиян в 2015-м до 4,8 тысяч в 2019 году.



Гражданами Украины за это же время стали 19 304 россиянина. Наибольшее количество - 11,9 тысяч человек - получили украинский паспорт по праву территориального происхождения, то есть они сами или их родственники родились или постоянно жили до 24 августа 1991 года на территории современной Украины или других ее государственных образований в 20-м веке, например, в Украинской Народной Республике.



Законодательство Украины об иммиграции определяет 13 оснований, по которым иностранцы могут иммигрировать в Украину. Такое право имеют, например, деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, высококвалифицированные специалисты, лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее 100 000 долларов США, прямые родственники граждан Украины, лица, имеющие право на получение украинского гражданства по территориальному происхождению, а также те, кто отслужил в вооруженных силах Украины не менее трех лет.