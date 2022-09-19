С 26 февраля госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Ивано-Франковской области

19:28 23 февраля Киев, Украина

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Ивано-Франковской области с 26 февраля будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00:00 часов 26 февраля 2021 года", - написал Немчинов.

Отмечается, что решением Госкомиссии Ивано-Франковской ОГА поручено организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.



Кроме того, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных громадах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.



Также им поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.



Комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу дополнительные ограничения: