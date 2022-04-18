С 21 ноября начнутся рейдовые проверки во время карантина выходного дня

19:48 20 ноября Киев, Украина

С 21 ноября полицейские, согласно новым правилам карантина выходного дня, могут непосредственно на месте оштрафовать нарушителя масочного режима.

Об этом Председатель Нацполиции заявил сегодня, 20 ноября, во время селекторного совещания с руководителями региональных подразделений полиции.



В сообщении отмечается: "Согласно принятому Закону Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности - респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 170 до 255 гривен.



"В соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов. Но в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя ", - разъяснил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решения правительства относительно "карантина выходного дня".