С 1 января в Украине действует закон о регистрации SIM-карт по паспорту

08:14 02 Январь Киев, Украина

Не спешите пугаться и возмущаться новым законом об электронных коммуникациях, который начал действовать в Украине с января нового года. Да, обязательная привязка или регистрация SIM-карты по паспортным данным вначале может показаться лишней морокой. Но если вы не используете телефон в противозаконных схемах, вам такая защита будет полезна. Только подумайте, сколько телефонных жуликов перестанут на вас охотиться, незаконных коллекторов допекать, а ваши банковские данные не достанутся мошенникам.

Согласно новым требованиям закона, покупая SIM-карту клиент мобильной связи должен пройти идентификацию у оператора путем внесения паспортных данных в базу.

Если вы уже являетесь абонентом какой-либо мобсети, у вас есть время пройти эту идентификацию в ближайшем пункте обслуживания вашего оператора. Закон дает время для этого до 1 января 2025 года. Начиная с 2025 года не зарегистрированные абоненты будут отключены от услуг связи.

Но даже в таком случае у вас будет возможность в течение двух месяцев восстановить связь, предоставив оператору паспортные данные или заключив договор на обслуживание.

Для тех, кто находится в местах лишения свободы, Министерством юстиции уже предусмотрена возможность платного доступа к телефонным разговорам и Интернету, при этом все разговоры заключенных автоматически записываются.