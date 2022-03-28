С 1 июля родители новорожденных смогут выбирать между пакетом малыша и его материальным аналогом

11:40 02 июля Киев, Украина

С 1 июля родители, чьи малыши появились на свет не раньше 01.07.2021, получают право выбирать между натуральной помощью - пакетом малыша и его материальным аналогом в размере трех прожиточных минимумов.



Право родителей на выбор вступило в силу в соответствии с Законом о помощи семьям с детьми и постановлением Кабмина № 1180 от 25.11.2020 года.



Теперь, согласно постановлению, родители могут выбирать между натуральной помощью «Пакет малыша» и ее денежной компенсацией в размере трех прожиточных минимумов для детей до 6 лет.



Однако фактически выбора не существует - тендерные закупки пакетов малыша до сих пор не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме (как «пакет») или по крайней мере онлайн.



Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур. В частности:

Открыть специальную карточку в отделении ПриватБанка (обратите внимание, наличие кредита или задолженности в ПриватБанке может помешать открытию карты).

Обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка из роддома о неполучении «Пакета малыша» и натуральной форме) и написать заявление.

Далее заявление на получение денежной компенсации проходит несколькоступенчатую верификацию, которая обычно длится от 1 до 2 месяцев. После успешной верификации деньги начисляются на специальную карточку. Пользоваться карточкой можно только в выбранном Министерством социальной политики перечне онлайн и офлайн магазинов.



С июля 2021 сумма денежной компенсации будет составлять 6039 грн. Однако аудит Счетной палаты Украины выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из Пакета малыша в розницу в магазинах - для этого потребуется не менее 9000 грн.



Данный пункт постановления действует только для родителей, чьи дети родились с 01.07.2021.