С 1 апреля Кипр открывает границы для украинских туристов 

17:57 24 Март Киев, Украина

В Министерстве туризма Кипра сообщили, что страна готова принимать туристов из Украины уже с 1 апреля 2021 года.

«Кипр открывает свои границы для всех посетителей из Украины, принимая все необходимые меры для обеспечения возможности путешествующим наслаждаться отдыхом в безопасности и беспечности», — отметили в ведомстве.

Там сообщили, что туристам с отрицательным тестом на коронавирус не нужно будет сидеть на карантине. Детям до 12 лет тесты делать не нужно, а вот другим (12-18 лет) — тоже нужно будет приезжать с отрицательным тестом.



Как сообщалось, 17 февраля власти Кипра заявили, что страна откроется для иностранных туристов с 1 марта и будет введено цветовое кодирование для стран по скорости распространения COVID-19.



Однако с 1 марта Кипр не открыл границы для украинцев.