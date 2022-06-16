С 16 июля все сайты должны перейти на украинский язык

Все сайты и программное обеспечение должны иметь украинскую версию, которая будет загружаться по умолчанию, для всех пользователей в Украине.
Об этом напоминает языковой омбудсмен Тарас Креминь.
16 июля вступают в силу нормы языкового закона, касающиеся использования украинского языка в Интернете и в интерфейсах программ.
Это означает, что:
Это означает, что:
- Любой товар, на котором установлена компьютерная программа, должен быть «локализован» для реализации в Украине, то есть на товаре должен быть украиноязычный интерфейс.
- Все интернет-ресурсы (сайты, страницы в соцсетях, YouTube-, Viber-, Telegram-каналы, мобильные приложения), ведущие компании, зарегистрированные в Украине, в том числе СМИ, должны иметь основную версию на украинском языке. Эта версия должна загружаться для пользователей по умолчанию. Украинскоязычная версия интернет-представительства иностранной компании может иметь меньший объем информации, чем основная, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности компании.
Интернет-магазины, онлайн-каталоги уже с 16 января 2021 обязаны размещать информацию о товарах и услугах на украинском языке. Однако
теперь они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, которая должна быть основной и загружаться по умолчанию.
С 16 июля уполномоченный по защите государственного языка также сможет налагать штраф на представителей органов государственной власти и местного самоуправления и работников компаний, нарушающих закон. Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 гривен, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11 900 гривен.
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