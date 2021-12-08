С 16 апреля запорожцы смогут воспользоваться транспортом при наличии пропуска

Следом за столицей, местные власти Запорожья приняли решение ужесточить карантинные ограничения и ввести спецпропуска для пользования общественным транспортом.
Соответствующее решение в среду, 14 апреля, приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Отмечается, что транспорт при этом будет работать в обычном режиме. Однако, с 00:00 16 апреля пассажиров будут перевозить только при наличии специальных справок.
Напомним, на минувшей неделе в Запорожье власти усилили карантин, введя новые ограничения из-за красного уровня эпидемической опасности.
Отмечается, что транспорт при этом будет работать в обычном режиме. Однако, с 00:00 16 апреля пассажиров будут перевозить только при наличии специальных справок.
Напомним, на минувшей неделе в Запорожье власти усилили карантин, введя новые ограничения из-за красного уровня эпидемической опасности.
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